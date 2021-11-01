В Сочи более чем в 10 раз увеличат мощности ранее бесхозных очистных сооружений

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Сочинский "Водоканал" намерен модернизировать малые очистные сооружения "Аше", введенные в эксплуатацию почти полвека назад, для повышения их мощностей более, чем в 10 раз, до 10 тыс. кубометров в сутки. Об этом ТАСС заявил директор предприятия Антон Денисов.

"Проектная мощность ОСК "Аше" с момента их запуска в работу составляла не более 600 кубометров в сутки. При этом объемы поступающих сюда сточных вод за последние годы выросли в два раза, что объясняется растущими потребностями микрорайона, ведь сюда поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки не только от населения, но и множества гостиничных комплексов, здравниц и социально важных объектов", - заявил Денисов.

Он добавил, что при обследовании выявили высокий процент износа оборудования, модернизация позволит увеличить мощности до 10 тыс. кубометров в сутки, также здесь оборудуют современную станцию УФ-обеззараживания. Стоимость работ предварительно оценена более чем в 800 млн рублей.

ОСК "Аше" ввели в эксплуатацию около 50 лет назад, они ни разу не модернизировались и были бесхозными, после принятие на баланс "Водоканал" смог включить их в проекты реконструкций ключевых объектов курорта. Проектные работы уже ведутся, модернизация ОСК "Аше" позволит повысить надежность водоотведения и технологии очистки сточных вод в Лазаревском районе Сочи.