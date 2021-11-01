В Воронежском зоопарке построят новое помещение для экзотических животных и насекомых

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Новое здание "Экзотариума" в форме краба планируют построить в Воронежском зоопарке, в нем представят коллекцию экзотических и теплолюбивых видов животных и насекомых. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Воронежской области.

"Мы планируем реализовать интереснейшую, на наш взгляд, авторскую идею всего коллектива - строительство на территории площадки зоопарка на улице Полины Осипенко нового здания, которое будет называться "Экзотариум". По задумке, внешне конструкция будет напоминать краба. Надеемся, у нас получится воплотить замысел в реальность, и наш "Экзотариум" со временем станет визитной карточкой Воронежского зоопарка", - сказал директор зоопарка Андрей Шестопалов.

В пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области добавили, что в "Экзотариуме" разместятся такие виды животных, как крокодилы, питоны, черепахи, экзотические насекомые и, возможно, обезьяны.

Воронежский зоосад открыли в декабре 1994 года, это автономное учреждение Воронежской области, имеет официальный статус государственного некоммерческого природоохранного научно-просветительского учреждения в сфере экологии. В коллекции зоопарка более 160 видов животных, в том числе амурский тигр, рысь, лев, бурый медведь, сервал и другие. На территории расположены два уличных комплекса вольеров, шесть выставочных залов, зал прирученных животных "Клуб пушистых друзей", ветеринарная клиника, комплекс аттракционов и экологический кружок "Юные натуралисты". С 2010 года в структуре зоопарка создали зоопитомник "Червленый Яр", расположенный на окраине Воронежа на площади более 20 га, там обитают тибетские яки, бизоны, северные олени, пятнистые олени, ламы, кабаны, ослы, лошади и другие животные.