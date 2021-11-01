Принц Чарльз счел важным мобилизацию усилий "в духе военного времени" для защиты природы

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Все страны мира должны мобилизовать усилия "в духе военного времени" для увеличения объема средств, направляемых на борьбу с изменением климата. Соответствующее мнение выразил принц Уэльский Чарльз на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Пандемия [коронавируса] показала, насколько разрушительными бывают трансграничные явления, затрагивающие все государства. В вопросе изменения климата необходимо мобилизовать усилия всех в духе военного времени. У нас осталось не так много возможностей [переломить ситуацию], - указал он.

По его мнению, человечество "осознает необходимость снижения выбросов парниковых газов и перехода на возобновляемые источники энергии", однако эти действия сопряжены со значительными финансовыми расходами. "Мы знаем, что зеленый переход обойдется не в миллиарды, а в триллионы долларов. Не все могут позволить себе большие инвестиции в возобновляемые источники, поэтому нужна кампания по привлечению средств с участием как правительственных институтов, так и частного сектора", - отметил принц Чарльз. Он добавил, что регулярно встречается с представителями крупного бизнеса, убеждая их внедрять в свою производственную деятельность новые технологии, которые направлены на сокращение выбросов парникового газа.

"Мы все являемся свидетелями страшных наводнений, лесных пожаров, оползней, ураганов. Цена, которую нам придется заплатить в случае отказа от решительных действий, будет значительно выше тех сумм, которые нам необходимо привлечь на борьбу с глобальным потеплением - сказал он. - Мне остается лишь обратиться к лидерам, принимающим важные мировые решения, чтобы найти практичные пути преодоления разногласий и начать совместную работу по спасению нашей драгоценной планеты и сохранению будущего для следующих поколений".

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.