Государственная субсидия на нерабочие дни: кто и как может ее получить

Предприниматели (в том числе индивидуальные) и НКО, отвечающие следующим условиям:

по состоянию на 10 июля 2021 года включенные в реестр МСП или

по состоянию на 1 июля 2021 года указанные в реестрах социально ориентированных НКО;

ведущие бизнес в отрасли, которая входит в актуальный перечень пострадавших от пандемии COVID-19;

по состоянию на 1 июля 2021 года не имеющие задолженности по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей;

не находящиеся в процессе ликвидации, процедуре банкротства и прочих мероприятиях, ведущих к прекращению деятельности.