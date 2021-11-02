Государственная субсидия на нерабочие дни: кто и как может ее получить

Правительство России одобрило постановление о предоставлении субсидий бизнесу в условиях коронавирусных ограничений. Получить ее могут представители малого и среднего предпринимательства (МСП), а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Рассказываем, как это сделать.
Кто может претендовать на получение финподдержки?
Предприниматели (в том числе индивидуальные) и НКО, отвечающие следующим условиям:
по состоянию на 10 июля 2021 года включенные в реестр МСП или
по состоянию на 1 июля 2021 года указанные в реестрах социально ориентированных НКО;
ведущие бизнес в отрасли, которая входит в актуальный перечень пострадавших от пандемии COVID-19;
по состоянию на 1 июля 2021 года не имеющие задолженности по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей;
не находящиеся в процессе ликвидации, процедуре банкротства и прочих мероприятиях, ведущих к прекращению деятельности.
Как получить государственную помощь?
С 1 ноября по 15 декабря необходимо направить в ФНС заявление. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, а также ТКС (канал коммуникации через оператора электронного документооборота) или по почте.
На официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России уже появилась промостраница, которая должна помочь предпринимателям разобраться с порядком действий. Там же можно сформировать заявление.
На какую сумму можно рассчитывать?
Расчет производится по следующей формуле: на каждого сотрудника компании, официально работавшего в ней вплоть до июня 2021 года, будет выплачено по 12 792 рубля.
В случае с индивидуальными предпринимателями выплачено будет по 12 792 рубля на каждого работника плюс эта же сумма самому предпринимателю.
Имеют ли право на субсидии ИП, у которых нет наемных работников?
Да. В этом случае она будет равна 12 792 рублям.
Как будут выяснять число официальных сотрудников?
На основании количества людей, по которым работодатель отчислял страховые взносы в первом полугодии 2021 года. Эти данные есть у налоговой.
Как быстро выплатят деньги?
Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, то Федеральное казначейство переведет деньги в течение еще трех рабочих дней. "Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом", — указывается в сообщении ФНС.
Какого результата ждет государство?
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям потерянную выручку и поддержать около 3 млн человек.
Евгений Мазин