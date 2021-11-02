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Государственная субсидия на нерабочие дни:
Государственная субсидия на нерабочие дни:
Государственная субсидия на нерабочие дни:
Государственная субсидия на нерабочие дни:
Государственная субсидия на нерабочие дни:
7 карточек

Государственная субсидия на нерабочие дни: кто и как может ее получить

© Виталий Невар/ТАСС

Правительство России одобрило постановление о предоставлении субсидий бизнесу в условиях коронавирусных ограничений. Получить ее могут представители малого и среднего предпринимательства (МСП), а также социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Рассказываем, как это сделать.

Кто может претендовать на получение финподдержки?

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Предприниматели (в том числе индивидуальные) и НКО, отвечающие следующим условиям:

по состоянию на 10 июля 2021 года включенные в реестр МСП или

по состоянию на 1 июля 2021 года указанные в реестрах социально ориентированных НКО;

ведущие бизнес в отрасли, которая входит в актуальный перечень пострадавших от пандемии COVID-19;

по состоянию на 1 июля 2021 года не имеющие задолженности по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей;

не находящиеся в процессе ликвидации, процедуре банкротства и прочих мероприятиях, ведущих к прекращению деятельности.

 

Как получить государственную помощь?

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С 1 ноября по 15 декабря необходимо направить в ФНС заявление. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, а также ТКС (канал коммуникации через оператора электронного документооборота) или по почте.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России уже появилась промостраница, которая должна помочь предпринимателям разобраться с порядком действий. Там же можно сформировать заявление.

 

На какую сумму можно рассчитывать?

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Расчет производится по следующей формуле: на каждого сотрудника компании, официально работавшего в ней вплоть до июня 2021 года, будет выплачено по 12 792 рубля.

В случае с индивидуальными предпринимателями выплачено будет по 12 792 рубля на каждого работника плюс эта же сумма самому предпринимателю.

Имеют ли право на субсидии ИП, у которых нет наемных работников?

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Да. В этом случае она будет равна 12 792 рублям.

Как будут выяснять число официальных сотрудников?

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На основании количества людей, по которым работодатель отчислял страховые взносы в первом полугодии 2021 года. Эти данные есть у налоговой.

Как быстро выплатят деньги?

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Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, то Федеральное казначейство переведет деньги в течение еще трех рабочих дней. "Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом", — указывается в сообщении ФНС.

Какого результата ждет государство?

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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям потерянную выручку и поддержать около 3 млн человек.

Евгений Мазин

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