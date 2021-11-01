Минюст разъяснил порядок действия ограничений в колониях во время пандемии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Встречи с адвокатами, получение посылок и просмотр телевидения не будут включены в число возможных ограничений в исправительных учреждениях в период пандемии. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве юстиции РФ, комментируя опубликованный 25 октября законопроект, прописывающий в Уголовно-исполнительном кодексе (УИК) РФ режим особых условий в исправительных учреждениях в связи с ограничительными мероприятиями либо режимом повышенной готовности в период пандемии.

Как подчеркнули в Минюсте, "по сравнению с режимом особых условий, вводимом в связи с иными обстоятельствами [беспорядками, захватом заложников, чрезвычайной ситуацией], при карантине для осужденных сохраняется возможность телефонных переговоров, получения посылок, бандеролей, переписки и переводов денежных средств". Кроме того, осужденным разрешается смотреть кинофильмы и телепередачи.

"При необходимости могут сокращаться только личные контакты, а именно свидания, а также получение передач, прогулки, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений", - пояснили в министерстве.

Не затронут ограничения и права обращения к адвокату. В Минюсте подчеркнули, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает случаи предоставления обязательных свиданий адвокатов с подозреваемыми, обвиняемыми в целях защиты их прав и законных интересов. "Мероприятия, проводимые в рамках режима особых условий в следственных изоляторах, не должны нарушать процессуальные права подозреваемых, обвиняемых, а также права осужденных на юридическую помощь, - пояснили в министерстве. - Также возможно предоставление свиданий с адвокатами через стекло или с использованием средств индивидуальной защиты".

Законопроект не меняет действующий перечень ограничений, которые могут быть при введении в исправительном учреждении режима особых условий в связи с иными обстоятельствами (например, беспорядками). При этом в Минюсте готовы рассмотреть все предложения, которые поступят в ходе общественного обсуждения опубликованного проекта закона "О внесении изменений в ст. 85 УИК РФ и ст. 35 ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (в части введения режима особых условий).