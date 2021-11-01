Федерация независимых профсоюзов не получала жалоб о принуждении к работе в нерабочие дни

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не получала жалобы о нарушении трудовых прав работников в период нерабочих дней. При этом профсоюзы не исключают наличие подобных случаев на предприятиях, где отсутствуют профсоюзные организации, сообщил в понедельник ТАСС замглавы ФНПР Александр Шершуков.

"К нам такая информация не поступала. Я не исключаю, что такие случаи могут быть, но в основном, я уверен, это на предприятиях, где отсутствуют профсоюзные структуры", - рассказал он.

Шершуков отметил, что работники должны защищать свои права в подобных случаях. "Чтобы защититься от нарушения трудовых прав в период нерабочих дней, необходимо обращаться в свою профсоюзную организацию, либо создавать ее на предприятии для того, чтобы она уже вступала в диалог с работодателем в случае, если он пытается незаконно принудить работника к работе в нерабочие дни", - добавил он.

Ранее несколько СМИ сообщил, что Конфедерация труда России получает десятки жалоб на нарушение трудовых прав в период действующих нерабочих дней.