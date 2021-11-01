Гутерриш призвал мировых лидеров скоординировать действия для вакцинации 70% жителей Земли

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Решение задачи по вакцинации 70% населения Земли к середине 2022 года требует координации усилий мировых лидеров, решения ими проблемы с нехваткой финансирования производства вакцин и справедливого распределения препаратов для прививок. Об этом говорится в распространенном в понедельник обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с преодолением отметки в 5 млн жертв коронавируса.

"Я призываю мировых лидеров полностью поддержать стратегию глобальной вакцинации, которую я представил вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в прошлом месяце. Нам нужно привить 40% людей по всему миру к концу этого года и 70% - к середине следующего, - сказал он. - Я призываю мировых лидеров обеспечить срочные и масштабные действия, разобраться с нехваткой финансирования и скоординировать свои действия, чтобы достичь успеха".

Генеральный секретарь ООН добавил, что лучшим способом почтить память жертв коронавируса было бы обеспечение справедливости при распределении вакцин. Пока, указал генеральный секретарь, справиться с этим вызовом не удается. "В то время как богатые страны прививают своих граждан уже третьей дозой, в Африке вакцинировано только 5% населения", - отметил он.

Гутерриш в конце 2020 года призвал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин. Хотя генеральный секретарь ООН повторял свой призыв неоднократно, эта задача пока не решена.

Для продвижения глобальной вакцинации ООН и ВОЗ создан механизм COVAX, для которого государства предоставляют произведенные ими вакцины, которые затем направляются в нуждающиеся в них страны. В ООН неоднократно отмечали, что страны-производители не предоставляют достаточно препаратов для обеспечения необходимых темпов вакцинации, особенно в странах Африки.