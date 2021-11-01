Останки семерых бойцов обнаружили поисковики на месте бывшего хутора на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Поисковые отряды обнаружили останки семерых советских бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, возле бывшего хутора Нортон на Ставрополье, который был разрушен в годы войны. Об этом сообщили в понедельник в краевой военно-патриотической общественной организации "Георгиевская крепость".

"Организовано проведение "Вахты памяти" в населенном пункте Нортон Ставропольского края. <…> В рамках проведенных работ обнаружены останки воинов РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии - прим. ТАСС). Еще семь солдат Великой Отечественной войны вернулись из боя", - сообщается на странице организации в Instagram.

Поисковые отряды работали в районе бывшего хутора Нортон на территории Степновского округа. В конце 1942 года во время боев с фашистскими войсками, оккупировавшими территорию Ставрополья, населенный пункт был разрушен.

"Вахта памяти" на месте ожесточенных боев проходила в течение трех дней. Участниками стали пять поисковых отрядов. В "Георгиевской крепости" отмечают, что все найденные останки солдат переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения экспертиз и следственных действий.