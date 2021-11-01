Метелев предложил увеличить финансирование программы содействия занятости молодежи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил выделить дополнительно более 2 млрд рублей на программу содействия занятости молодежи. Об этом он заявил в понедельник на совещании, где обсуждались поправки партии "Единая Россия" ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Предлагаем дополнительно выделить в федеральном бюджете средства на долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, более 2 млрд рублей", - сказал Метелев. По его словам, предлагается увеличить финансирование организаций профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на 1,2 млрд рублей (сейчас предусмотрено 7,5 млрд рублей ежегодно).

На платформу "Работа в России" предлагается дополнительно выделить в следующем году 241 млн рублей. "Таким образом, общая сумма бюджетных средств, которые будут направлены на развитие платформы, составит 648 млн рублей. Это позволит, в частности, оцифровать процедуру прохождения практик и стажировок, перевести их удобный и верифицируемый институтами, университетами и работодателями интерфейс, где можно будет студенту сформировать биржу навыков и другое", - отметил Метелев.

Кроме того, по его словам, в первоначальном проекте бюджета на 2022 год не были заложены средства на ряд важных направлений, в том числе на WorldSkills - агентство профмастерства.

"Хотели бы, чтобы на них средства были выделены. Наши ребята побеждают в олимпиадах мастерства во всем мире", - сказал Метелев, добавив, что еще важные темы - профориентация молодых людей и всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. На это в следующем году предлагается выделить порядка 810 млн рублей.

Разработкой программы содействия занятости молодежи до 2030 года партия занималась вместе с правительством. Цель программы - изменить механизм взаимодействия колледжей с отраслями промышленности и сформировать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка труда. На это планируется направить 30 млрд рублей.