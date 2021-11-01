Игоря Кириллова похоронят 2 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Похороны диктора советского и российского телевидения Игоря Кириллова пройдут 2 ноября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook президент Национальной ассоциации радиовещателей Эдуард Сагалаев.

"Голос эпохи". Коллеги и общественные деятели — о Игоре Кириллове

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Кириллов умер в субботу на 90-м году жизни.

"Завтра в 11:00 состоится отпевание Игоря Леонидовича Кириллова в церкви Успения Пресвятой Богородицы, а в 12:00 прощание на центральной площади Новодевичьего кладбища, в 13:30 погребение на Новодевичьем кладбище", - написал он.

Ранее в окружении Кириллова ТАСС сообщили, что церемония будет носить закрытый характер в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Игорь Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР.