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Контроль на дорогах Костромской области усилят из-за возросшего в нерабочие дни трафика

30 октября 30% въезжающих в регион машин имели иногородние номера

КОСТРОМА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил ГИБДД усилить контроль на дорогах в нерабочие дни из-за роста автомобильного трафика и угрозы возникновения ДТП. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"Губернатор Сергей Ситников обратился к руководству ГИБДД по Костромской области с просьбой усилить контроль на дорогах. В регионе в период нерабочих дней отмечается серьезный рост автомобильного трафика. Для недопущения роста ДТП, в том числе в связи со сменой погодных условий, будет организована профилактическая работа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период нерабочих дней в Костромской области зафиксировали рост иногороднего автомобильного трафика. "В субботу каждая четвертая машина, въезжающая в регион, имела номера других регионов. В воскресенье их доля достигла 30%", - говорится в сообщении.

Также увеличилось количество нарушений правил дорожного движения. В конце недели в регионе прогнозируются похолодание, дожди, снег. Владельцам автомобилей рекомендовали перейти на зимнюю резину.

С 28 октября в Костромской области работают информационные пункты въездного контроля на трассе М-8. Всех въезжающих в регион предупреждают о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Теги
РоссияКостромская область
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