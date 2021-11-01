Мэр Геленджика заявил, что разрабатываемый генплан не нарушит права жителей

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемый новый генеральный план Геленджика не нарушит права жителей, заявил в понедельник мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале после неоднократных собраний жителей, где они высказывались против генплана.

На прошлой неделе мэр Алексей Богодистов сказал, что прошли первые общественные слушания по проекту нового генерального плана Геленджика, обсуждения идут "горячо и эмоционально". Жители города на общественных слушаниях высказываются против нового генплана. Также на портале change.org создали петицию, авторы которой заявляют о формировании новым генеральным планом рекреационных зон в той местности, где сейчас расположены жилые дома, люди переживают, что "смена назначения земельного участка лишит многих прав распоряжаться землей", опасаются, что их жилые дома могут снести.

"Очень важный вопрос, который беспокоит жителей: мы понимаем, что без откорректированного современного, качественного прозрачного генерального плана город-курорт мы просто не сможем развить, решить проблемы, сохранить курортную составляющую. Но все должны четко понимать и в первую очередь должны понимать жители, что позиция власти - максимально сохранить те зоны, которые будут соответствовать фактическому использованию данных земельных участков. Позиция города и позиция власти в рамках разработки генерального плана нацелена на то, чтобы ни в коем случае не нарушить права жителей: если человек проживал, имел дом, то он и будет проживать, имеет право и прописывать, и реконструировать, и строить новый дом", - говорится в видео, опубликованном Богодистовым, где зафиксировано, как он проводит совещание по теме нового генплана.

Глава города добавил, что заявления, поступившие в рамках общественных слушаний, в большинстве случаев связаны с изменением функционального зонирования. Также он добавил, что есть технические ошибки в электронной системе Росреестра, которые в ближайшее время устранят. Касаемо зон подтоплений, мэр города отметил, что в соответствии с официальным ответом Кубанского Бассейнового водного управления, в зонах подтопления могут располагаться дома в случае инженерной защищенности объектов.

По его словам, обсуждение генплана продлится до 16 ноября, затем до 1 декабря итоги направят в проектный институт для доработки, изменения должны внести до 25 декабря, после чего генплан еще раз обсудят с жителями. "И в конце хочу попросить всех не спекулировать на информации по поводу дисквалификации главы. Давайте лучше все силы и внимание направим на доработку проекта нового генерального плана", - резюмировал мэр города.

О ситуации

Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, город-курорт Геленджик должен обладать необходимой инфраструктурой, чтобы стать всесезонным лечебно-оздоровительным и спортивным центром, для этого ранее выявленные градостроительные нарушения будут пресекаться. Кондратьев отмечал, что существующий генплан не соответствует нынешним реалиям.