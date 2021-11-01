Паломники из Дагестана в декабре смогут отправиться в малый хадж впервые за время пандемии

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Паломники из Дагестана и других регионов Северного Кавказа смогут впервые за время пандемии отправиться в малый хадж (умру) прямым рейсом из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия), выполнение которого планируется возобновить с 15 декабря. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор хадж-компании "Марва-тур" (организует рейс совместно с авиакомпанией Utair) Булат Курбанов.

Саудовская Аравия в феврале 2020 года приостановила въезд для паломников для совершения умры - малого хаджа, который мусульмане осуществляют в течение всего года. В июне было принято решение об отмене большого хаджа для иностранных паломников. С 1 августа 2021 года в стране снова принимают паломников-иностранцев при условии вакцинации одним из препаратов, одобренных Министерством здравоохранения КСА. Российские вакцины в этот перечень пока не входят.

"После того, как Саудовская Аравия сняла часть ограничений, и продолжает их снимать, мы получаем очень много обращений от паломников, имеющих сертификат о вакцинации одной из вакцин, которые признаются Саудовской Аравией. Это люди, которые выезжали в Турцию, ОАЭ или страны СНГ и могли привиться там. Мы поняли, что можем сформировать большое количество групп из таких паломников и возобновить регулярный рейс в Джидду. Первый вылет запланирован на 15 декабря. Как и ранее, рейс будет выполняться авиакомпанией "Ютейр", - сказал Кубанов.

Он уточнил, что пока вылеты в Джидду запланированы с регулярностью раз в две недели. Однако в случае признания в Саудовской Аравии одной из российских вакцин рейс планируется сделать еженедельным. Мы надеемся, что либо до конца года, либо в начале следующего года мы получим хорошую новость о признании российской вакцины Королевством Саудовская Аравия", - отметил собеседник агентства.

В августе первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов сообщал ТАСС, что ДУМ РФ совместно с правительством России направили письма властям Саудовской Аравии о признании российской вакцины "Спутник V" для допуска привитых ею паломников к святым местам. В настоящее время в КСА одобрены вакцины производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson.

Регулярный рейс в Джидду был запущен авиакомпанией Utair совместно с компанией "Марва-Тур" в декабре 2019 года, он был рассчитан, в основном, на паломников, отправляющихся в хадж или умру (малый хадж, который может совершаться в течение всего года). Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса выполнение рейса было временно приостановлено.