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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании на Урале и в Западной Сибири

По прогнозу, ночью столбики термометров опустятся ниже 20 градусов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Холод "обрушится" на Урал и Западную Сибирь со 2 ноября. Ночные морозы будут достигать минус 20 градусов, температура опустится ниже нормы на 4-10 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник холод обрушивается на Урал и [приходит] в Западную Сибирь. Там температуры будут примерно на четыре-шесть градусов ниже нормы. Будет очень интересная динамика этого процесса. Холод будет перемещаться, и аномалии в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях уже в среду будут до 10 градусов. Аналогичная ситуация будет и 4 ноября", - сообщил он.

По словам Вильфанда, похолодание приведет к тому, что ночная температура опустится ниже 20 градусов мороза.

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