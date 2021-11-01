В Дагестане подключили первого потребителя по программе догазификации

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Первого потребителя в Махачкале подключили по программе догазификации. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана.

"Сегодня в Махачкале по программе догазификации к сетевому газу был подключен первый потребитель", - говорится в сообщении регионального министерства.

Отмечается, что в середине октября житель Махачкалы подал заявку на участие в программе социальной газификации. При подаче заявления абонент предоставил все необходимые документы, требующиеся для подключения домовладения.

"Регион продолжает вести активную работу в рамках поручения президента России о догазификации - бесплатном подведении газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах. Работа проводится правительством республики совместно с компанией "Газпром" и администрациями муниципальных образований", - добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.