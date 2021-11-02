Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" стартует в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой (ОП) РФ, состоится 2-3 ноября в Гостином дворе в Москве. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, сообщила пресс-служба ОП.

"Форум откроется 2 ноября в 10:00 пленарной сессией "Диалог ради изменений". Ее модератором выступит секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. В программе форума также экспертные сессии, круглые столы, мастер-классы для общественных деятелей, представителей органов государственной власти и активных граждан", - отметили в палате.

В ОП подчеркнули, что одной из главных тем форума в 2021 году будет здравоохранение. В рамках мероприятия состоятся секции, посвященные борьбе с новой коронавирусной инфекцией и другим современным вызовам в сфере медицины. Участники форума также рассмотрят возможности поддержки благотворительности и волонтерства в период пандемии, реализацию нацпроектов и государственной молодежной политики, вопросы улучшения демографии и устойчивого развития малых территорий.

В палате уточнили, что на форуме представят специальные проекты ОП: рейтинг общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, а также рейтинг субъектов РФ по уровню развития некоммерческого сектора "Регион НКО". Кроме того, в ходе "Сообщества" пройдет церемония награждения победителей конкурса ОП "Мой проект - моей стране!", будут подведены итоги всероссийского конкурса "Создавая будущее" и национальной премии "Молодой специалист года". Все два дня форума в Гостином дворе будет работать выставка социально ориентированных проектов и инициатив.

Итоговый форум "Сообщество" традиционно завершает ежегодный цикл мероприятий, организованных ОП РФ в регионах. В 2021 году состоялось четыре региональных форума: во Владикавказе, Твери, Саранске и Хабаровске.

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.