Новая партия "Спутника V" прибыла в Венесуэлу

ГАВАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в понедельник в Венесуэлу. Об этом говорится на официальной странице в Twitter , посвященной препарату.

"Более 450 тыс. доз вакцины "Спутник V" прибыло сегодня (1 ноября) в Венесуэлу для прививочной кампании в стране", - говорится в сообщении.

Всего с конца 2020 года российская сторона поставила в Венесуэлу более 5 млн доз вакцины "Спутник V". В середине октября вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил надежду на скорое начало поставок Каракасу еще одной российской вакцины от ковида - "Эпиваккороны".

По данным Минздрава Венесуэлы, с начала пандемии в республике инфицировано ковидом более 407 тыс. человек, 4 891 умер от последствий заражения. Правительство страны рассчитывает до конца 2021 года привить от коронавируса 70% населения страны, используя препараты, полученные от России, Китая и Кубы. По официальным данным, в настоящий момент в Венесуэле привиты 56% граждан.