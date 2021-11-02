МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Роскачество проверило шоколадные вафли и выяснило, что все исследованные образцы безопасны и не содержат тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество провело исследование вафель со вкусом шоколада 20 торговых марок. Большинство исследованных товаров - российского производства (17 торговых марок), остальные изготовлены в Австрии и Казахстане. Продукцию закупили в федеральных торговых сетях, а также на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "СберМаркет".

"Исследование Роскачества показало, что вафли - это безопасный продукт, в них нет тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. Кроме того, отсутствие трансжиров в начинке подтверждает, что установленная законом планка в 2% соблюдается, а соответствия требованиям в том числе по органолептическим показателям позволяет сделать вывод, что производители следят за качеством продукции", - отмечается в сообщении.

В то же время эксперты отметили, что исследованные вафли содержат в составе много сахара и употреблять их рекомендуется в умеренных количествах, особенно детям. Учитывая, что сахароза в вафлях ГОСТом не нормируется, Роскачество отнесло этот показатель к справочным значениям, приняв за оптимальное содержание сахара - 22 г на 100 г продукта (как рекомендует ВОЗ). Результаты исследования показали, что в вафлях 17 торговых марок содержание сахара оказалось выше 22 г на 100 г продукта, в двух марках - в два раза.

Эксперты также исследовали вафли на содержание 400 самых распространенных инсектицидов и гербицидов. В вафлях одной торговой марки обнаружен пестицид хлормекват-хлорид. Этот пестицид пока не нормируется в России в готовом продукте, но нормируется в сырье. Таким образом, его наличие в вафлях не является нарушением, пояснили в Роскачестве. В остальных торговых марках пестицидов не выявлено.