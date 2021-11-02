Опрос: половина избирателей-республиканцев в США не верит в правильный подсчет их голосов

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Половина американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, сомневается в том, что в ходе будущих выборов их голоса будут учтены должным образом. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.

Авторы исследования отметили, что с прошлого года недоверие избирателей к подсчету голосов на выборах в стране еще более возросло. Так, в октябре 2020 года уверенность в точном учете их голосов выразили 85% американцев, теперь таковых 66%. Тогда лишь 11% избирателей сомневались в безупречности процесса подсчета голосов, теперь таковых 29%.

Это кратное увеличение произошло за счет усиления скепсиса избирателей, поддерживающих Республиканскую партию. Годом ранее 84% из них верили в справедливость выборов - применительно к учету поданных ими голосов - теперь так считает лишь 41% сторонников республиканцев. Среди голосующих за Демократическую партию указанное доверие к выборам не претерпело за год никаких изменений и осталось на прежнем уровне - 89%.

Столь значительный рост недоверия к избирательной системе в стране среди сторонников республиканцев эксперты объясняют последствиями президентских выборов в ноябре 2020 года, когда тогдашний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп не признал своего поражения на выборах и заявил, что результаты голосования были фальсифицированы, а его победа - украдена.

Проведенное NBC исследование показало, что лишь около 60% американских избирателей верят в легитимность победы демократа Джо Бадена на президентских выборах, 38% считают иначе.

Опрос проводился в период с 23 по 26 октября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Соединенных Штатов.