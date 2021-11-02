Кравцов: данные переписи населения помогут принять решения о местах строительства школ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения поможет собрать данные для принятия решений о строительстве детских садов и школ, а также организации парков для отдыха и занятий спортом. Об этом во вторник заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Мы сможем понять, где необходимо расположить здания, в которых разместятся учреждения дополнительного образования и развития талантов детей. Ваши ответы помогут сделать вашу же жизнь лучше уже в ближайшее время", - сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения России прошел перепись в формате онлайн на портале госуслуг и призвал родителей и работников сферы образования сделать то же самое. "Есть вещи, которые не занимают у нас много времени, но которые влияют на жизнь всей страны. Перепись - из их числа, поэтому участие в ней - это проявление ответственности, серьезного, осознанного отношения к будущему", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.