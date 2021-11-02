В России зафиксировали 1 178 смертей из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 178 против 1 155 днем ранее, до 240 871, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным за всю эпидемию, предыдущий максимум - 1 163 смерти за сутки - был зарегистрирован 29 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 98 смертей, в Санкт-Петербурге - 83, в Подмосковье - 49, в Краснодарском крае - 42, в Нижегородской области - 40, в Башкирии и Ставропольском крае - по 36, в Пермском крае - 35.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200. Это минимум за неделю. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%. В частности, за сутки выявили 3 066 случаев в Санкт-Петербурге, 2 893 - в Московской области, 1 547 - в Самарской области, 801 - в Воронежской области, 789 - в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 939 698, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 30 905, до 7 412 631. Это максимальное значение с начала эпидемии. Доля выписанных пациентов, согласно информации штаба, составляет примерно 86,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 3 454 пациента в Московской области, 3 134 - в Санкт-Петербурге, 1 221 - в Республике Крым, 924 - в Самарской области, 693 - в Республике Башкортостан.