Туман в столичном регионе рассеется к 15:00

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Туман в Московском регионе имеет естественный характер, он возник в результате резкого охлаждения воздуха. В Москве он рассеется к 14:00, а в Подмосковье - к 15:00, однако дымка может сохраниться дольше, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"По области ожидается рассеивание тумана местами до 15:00 часов, по Москве - до 14:00 часов. Дымка может еще сохраняться, но жизнедеятельности она не будет мешать", - рассказала она.

Макарова объяснила, что туман в Москве имеет естественный радиационный характер. "Мы различаем радиационные туманы и туманы адвективные, которые приходят к нам и перемещаются с зоны туманов. Туманы радиационные - это туманы охлаждения, это связано с тем, что земная поверхность отдает очень много тепла в космос в ночные часы и происходит выхолаживание температуры. Когда понижается температура, увеличивается относительная влажность воздуха. В какой-то момент воздух достигает состояния насыщения, и происходит конденсация пара, возникает туман", - пояснила она.

Метеоролог напомнила, что туманы осенью - это довольно частое явление.