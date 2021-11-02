Глава Коми связал высокую заболеваемость ковидом в регионе с низким уровнем вакцинации

"Всего в республике зафиксировано 79 346 заболевших, за последние сутки - это 378. Мы каждый день прирастаем, вчера это было 369. У нас высокая заболеваемость на 100 тыс. населения - 9 752 <…>. Безусловно, да, связано с низким уровнем вакцинации. Я сейчас каждый день в видеообращении к жителям акцентирую на этом внимание, поскольку, как правило, из вновь заболевших за сутки процент привитых не превышает 1-2%. Конечно, это убедительно показывает, что чем ниже процент привитых, тем больше свободных людей для заражения и заболевания", - сказал Уйба в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Как рассказал во вторник глава региона, ситуация напряженная, непросто дается держать 20-процентный запас коек для пациентов с ковидом, через каждые 5-7 дней приходится разворачивать новые койки. "Буквально на днях развернули 140 коек уже в госпитале ветеранов - этот фонд занимаем в крайнем случае. Сейчас 2 742 койки, занято 2 202 (80%). В ближайшие дни нам снова придется увеличивать количество коек", - сказал глава Коми.

Он подчеркнул, что каждый день в видеообращении к жителям он рассказывает, сколько привитых граждан было среди умерших от ковида. Как правило, это люди в очень преклонном возрасте, с большим количеством тяжелых хронических заболеваний - онкология, инсульт, инфаркт, сахарный диабет. "Рассказываю на примерах из жизни, на собственном примере, по сути идет работа за каждого человека", - отметил глава региона.

При этом в период нерабочих дней, объявленных в Коми с 30 октября по 7 ноября, возле пунктов вакцинации образовались очереди, отметил Уйба. "У нас реально в эти дни люди в очередях, чтобы вакцинироваться. Делаем ежедневный срез по всем пунктам вакцинации, чтобы дополнительно открыть пункты. И бизнес, у кого торговые площади, попросили открывать пункты вакцинации, в том числе и в торговых центрах, потому что есть потребность у людей. Люди в очередях отвечают, что в рабочую неделю не успевали, а сейчас есть время и понимание, что это нужно сделать. Вакцины у нас достаточно, более 134 тыс. доз", - сказал глава региона.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Коми в списке регионов, где темпы роста заболеваемости превышают среднероссийский уровень более чем на 15%. Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал Коми среди регионов, которым нужно ускорить темпы вакцинации. На 1 ноября в Коми было привито более 278 тыс. человек или 48% взрослого населения региона.