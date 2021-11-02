Вылет пяти рейсов из Петербурга в Москву задерживается из-за тумана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Пять рейсов задерживают свой вылет из Санкт-Петербурга в Москву из-за сильного тумана в столице, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе аэропорта Пулково.

Ранее из-за погодных условий в Москве на запасные аэродромы было направлено более 30 лайнеров.

"Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом незначительные изменения в расписании на прилет и вылет, по данным на 09:30, есть у пяти московских рейсов", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, в Петербурге до сих пор остается борт, который должен был вылететь в Шереметьево в 07:10. Также задерживается самолет, который планировал вылет во Внуково в 07:50. Задержан и вылет более поздних рейсов, направляющихся в московские аэропорты.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Росавиации, за минувшую ночь из-за сильного тумана в Москве более 30 рейсов совершили посадку на запасных аэродромах. Кроме того, согласно данным онлайн-табло столичных аэропортов, из-за непогоды в Москве задержаны около 100 авиарейсов, 29 отменены.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха. По ее словам, в Москве он рассеется к 14:00, в Подмосковье - к 15:00.