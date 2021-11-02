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Прокуратура проводит проверки в связи с отменой и задержками рейсов в аэропортах Москвы

В ходе проверки проконтролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой и отменой более 100 рейсов в московских аэропортах из-за тумана. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с отменами и задержками ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла по причине неблагоприятных метеоусловий", - сообщила Короткова.

В ходе проверки Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов, на утро вторника более 100 авиарейсов задержаны, 29 отменены в Москве во вторник из-за тумана.

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