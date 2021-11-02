Якутия получит свыше 33 млн рублей на концентратор кислорода для лечения больных COVID-19

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Якутия получит более 33 млн рублей из федерального бюджета для покупки концентратора кислорода для лечения больных ковидом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

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По информации пресс-службы, потребность медицинских организаций в кислороде увеличилась из-за роста случаев госпитализации больных ковидом. По состоянию на вторник, в Якутии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 38 пациентов.

"Более 33 млн рублей из федерального бюджета поступит в Якутию на покупку концентратора кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией с дыхательной недостаточностью. Соответствующее распоряжение федерального правительства РФ подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регион поступит концентратор с высокой производительностью - свыше 1 тыс. литров в минуту. Глава региона Айсен Николаев поручил Минздраву республики отработать необходимые процедуры для поступления выделенных средств.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, всего первый компонент вакцины получили 400 390 человек, завершили курс вакцинации 372 479 человек. Ревакцинировано 29 789 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике выявлен 62 391 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 48 716 человек, 1 450 умерли. За последние сутки выявлено 290 новых случаев заражением коронавирусной инфекцией, из них 143 - в Якутске.