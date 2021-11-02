Дополнительные ковидные койки развернут в Ставрополе на базе двух учреждений

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 200 дополнительных коек создадут на базе двух медицинских учреждений Ставрополя для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Ситуация с заполняемостью ковидных госпиталей в крупнейшем городе края наиболее сложная, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

"Заболеваемость жителей города Ставрополя и близлежащих населенных пунктов очень высокая, нам приходится буквально в ручном режиме ежедневно распределять пациентов между развернутыми ковид-госпиталями. В помещениях реабилитационного центра дополнительно разворачивается 100 коек. Уже ведется работа и по перепрофилированию коек родильного дома на базе клинической больницы скорой медицинской помощи", - сказал он.

В реабилитационном центре дополнительные койки появятся в здании спортивного зала. "Беспрецедентный шаг - используем свободные площади спортивного зала на 620 кв. метров, где проводилась реабилитация. Туда проводится кислород, подготовлены панели, чтобы отделить зоны лечения пациентов", - отметил Колесников.

В здании родильного дома при городской клинической больнице скорой медицинской помощи намерены создать 176 коек для пациентов с коронавирусом. На помощи беременным эта работа не отразится - их будут принимать другие учреждения города. "Разработана маршрутизация пациенток, на территории города Ставрополя находится два прекрасных перинатальных центра, родильный дом. Качество помощи ни в коем случае не пострадает, маршрутизация проработана досконально", - пояснил министр.

В Ставропольском крае развернуто 4 842 койки для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Лечение в стационаре получает 4 461 пациент, из них в тяжелом состоянии 432 человека. Число инфекционных коек, задействованных для лечения пневмонии и коронавируса в крае, свободны на 7,9%, на 6,3% свободны реанимационные койки.