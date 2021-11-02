Рейсы в Москву, Калугу и Петербург задержаны в Кирове из-за тумана в столичном регионе

КИРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько рейсов задержаны в аэропорту Кирова из-за тумана в Московской области, сообщил во вторник ТАСС начальник коммерческого отдела "Аэропорта Победилово" Алексей Губин.

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны рейсы из Кирова в Москву, Калугу и Санкт-Петербург, а также рейс из Уфы.

"Задержка [рейсов произошла] по причине того, что в московском регионе сильный туман", - сказал Губин.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана задержаны более 100 рейсов.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер, он возник в результате резкого охлаждения воздуха.