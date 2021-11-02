{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рейсы в Москву, Калугу и Петербург задержаны в Кирове из-за тумана в столичном регионе

Пассажиры также не могут вылететь из Уфы

КИРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько рейсов задержаны в аэропорту Кирова из-за тумана в Московской области, сообщил во вторник ТАСС начальник коммерческого отдела "Аэропорта Победилово" Алексей Губин.

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны рейсы из Кирова в Москву, Калугу и Санкт-Петербург, а также рейс из Уфы.

"Задержка [рейсов произошла] по причине того, что в московском регионе сильный туман", - сказал Губин.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана задержаны более 100 рейсов.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер, он возник в результате резкого охлаждения воздуха.

Теги
РоссияКировская область
Более половины жителей Ставрополья приняли участие в переписи населения
Более половины прошли перепись офлайн
Читать полностью