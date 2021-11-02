Самолеты, приземлившиеся в нижегородском аэропорту, начали выполнять рейсы до Москвы

ТАСС, 2 ноября. Самолеты, следовавшие в Москву и приземлившиеся в нижегородском аэропорту из-за тумана в столице, начали вылетать из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По состоянию на 13:00 аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов. [Самолеты] уже вылетают из Нижнего Новгорода", - сообщила собеседница агентства.

По уточненным данным, всего с полуночи нижегородский аэропорт принял из-за сильного тумана в столице на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из других регионов и из-за рубежа. В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия.

С пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний, отметили в пресс-службе нижегородского аэропорта. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.