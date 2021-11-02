Метеоусловия в районе Шереметьево нормализовались

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Метеоусловия в районе аэропорта Шереметьево нормализовались, аэропорт перешел в плановый режим работы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной воздушной гавани.

"Международный аэропорт Шереметьево в связи с нормализацией метеоусловий с 13.05 мск перешел в плановый режим работы и обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно расписанию и с учетом оперативной обстановки, - отметили в Шереметьево. - Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме".

Как ранее сообщил ТАСС источник в одном из аэропортов, из-за погодных условий в Москве всего с полуночи до 13:40 мск ушли на запасные аэродромы около 70 самолетов.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.