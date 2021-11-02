В Башкирии закончилась вакцина "Спутник Лайт"

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Башкирия ожидает поставки более 20 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" после 7 ноября, на данный момент в регионе препарата нет, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Максим Забелин во вторник.

"В настоящий момент у нас временно отсутствует "Спутник Лайт", он должен приехать после 7 ноября по графику доставки. По поставке ожидаем более 20 тыс. доз, и далее по графику", - сообщил Забелин.

Он уточнил, что "Спутник Лайт" рекомендуется для ревакцинации или вакцинации лиц, переболевших коронавирусной инфекцией. При этом министр отметил, что для этих целей также может быть использован и "Спутник V", и он сам отдает предпочтение этой вакцине. "У нас правительство прививается "Спутником V", мы привиты им же в министерстве здравоохранения, мои близкие тоже привиты "Спутником V". Мое личное мнение - эта вакцина мне нравится больше", - добавил Забелин.

По данным Минздрава республики, по состоянию на 2 ноября в регион поступило 2 124 458 доз вакцины от коронавируса, полностью вакцинацию завершили 1 349 177 человек или 54,3% от плана. Примерно 25% от всех привитых составляют жители старше 60 лет.