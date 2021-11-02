Калининградская область использовала 80% поступивших вакцин от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Калининградская область использовала 80% поступивших в регион вакцин от коронавируса. Недостатка в количестве доз нет, в ближайшее время ожидаются новые поставки, сообщила во вторник начальник департамента охраны здоровья Министерства здравоохранения Калининградской области Оксана Кокоулина.

"На сегодняшний день использовано 80% поступившей вакцины. В достаточном количестве имеется свободная вакцина, это около 100 тыс. комплектов доз. Ожидаем сегодня дополнительно еще 19 200 комплектов доз "Гам-ковид-вак", планируется поступление и "Спутника лайт", и в течение двух недель вакцины "Ковивак", - сказала Кокоулина на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

По данным властей, сейчас в день в Калининградской области вакцинируется более 3 тыс. человек, что в три раза выше по сравнению с сентябрем, а удельный темп вакцинации составляет 599 на 100 тыс. человек ежедневно, что в среднем выше, чем темпы по РФ. 22 октября власти Калининградской области сообщали о суточном максимуме вакцинированных, когда от нового коронавируса привились 9,5 тыс. человек.

По состоянию на 2 ноября в регион поступило 523 399 комплектов доз вакцины от ковида. Привиты 422 282 человека, полностью завершена иммунизация у 370 525.

С начала пандемии в области подтвержден 65 431 случай, в том числе 394 за прошедшие сутки. Вылечились 56 917 пациентов, умерли 869 человек. В регионе развернуто 2 458 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 29 лечебных учреждениях, из них 121 с ИВЛ. Занято 2 098 коек, из них 80 с ИВЛ.