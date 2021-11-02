В Омской области с 4 ноября введут QR-коды для посещения ресторанов, ТЦ и парикмахерских

ОМСК, 2 ноября. Правительство Омской области, где ежедневно фиксируется более 500 случаев инфицирования коронавирусом, приняло решение ввести с 4 ноября проверку QR-кодов при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"По итогам обсуждения предложений Роспотребнадзора и обращений омского бизнеса принято решение не ограничивать работу. Но с 4 ноября расширяется перечень сфер, где необходимы QR-коды для доступа - это организации общественного питания (за исключением работы на вынос), торговые центры и торгово-развлекательные центры (за исключением расположенных в них продовольственных магазинов, аптек, салонов связи), парикмахерских", - сказали в пресс-службе.

Ранее омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. Также с 30 октября по 7 ноября запретили деятельность детских игровых комнат, в ночное время (с 23:00 до 06:00) - работу предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. На этот же период отключили льготные транспортные карты для проезда в общественном транспорте.

1 ноября Управление Росприроднадзора по Омской области предложило приостановить с 1 по 7 ноября работу организаций общественного питания, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек, и учреждений дополнительного образования, спортивных школ и секций для детей.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки выявили 534 случая инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 97 663 человека. Из них 76 419 пациентов выздоровели, умерли 2 473. В омском Минздраве сообщили, что в прививочной кампании приняли участие 716 458 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привились 560 905. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.