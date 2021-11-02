Круглосуточный пункт вакцинации Калининградской области прививает до 200 человек за ночь

ТАСС, 2 ноября. Круглосуточный пункт вакцинации в Калининградской области оказался востребованным среди жителей региона. За ночь прививку от коронавируса в нем делает до 200 человек, сообщила во вторник начальник департамента охраны здоровья Министерства здравоохранения Калининградской области Оксана Кокоулина.

"Круглосуточный пункт пользуется достаточно хорошим спросом, за ночь проводится иммунизация порядка 160-200 человек, нет простоя в ночном времени по работе мобильного пункта", - сказала Кокоулина.

Первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа начал работу в Калининградской области с 20 октября. Его развернули на площадке мобильного пункта вакцинации в торговом центре в пригороде Калининграда.

Всего в регионе развернули 47 пунктов вакцинации - 33 на базе 25 медицинских организаций и 14 мобильных. По данным властей, сейчас в день в Калининградской области вакцинируется более 3 тыс. человек, что в три раза больше по сравнению с сентябрем, а удельный темп вакцинации составляет 599 на 100 тыс. человек ежедневно, что в среднем выше, чем темпы по России. 22 октября власти Калининградской области сообщали о суточном максимуме вакцинированных, когда от коронавируса привились 9,5 тыс. человек.

По состоянию на 2 ноября в регион поступило 523 399 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привились 422 282 человека, полностью завершили иммунизацию - 370 525.

С начала пандемии в области подтвердился 65 431 случай заражения, в том числе 394 - за прошедшие сутки. Вылечились 56 917 пациентов, умерли 869. В регионе развернули 2 458 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 29 лечебных учреждениях, из них 121 - с ИВЛ. Занято 2 098 коек, из них 80 - с ИВЛ.