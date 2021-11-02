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Псковские власти не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

По словам главы региона Михаила Ведерникова, в области делают все необходимое, чтобы вернуться в полноценный рабочий режим 8 ноября

ПСКОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к 59 тыс. человек, не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала "Россия-24".

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"У нас не самая развитая экономика, для того чтобы быть конкурентными по сравнению с другими регионами, нужно работать. Нужно, чтобы все сферы экономики работали полноценно, поэтому мы очень аккуратно относимся к этим ограничениям. И сегодня делаем все необходимое, чтобы 8 [ноября] выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будет проходить интенсивность заболевания. Был принят целый ряд ограничений: мы отпустили школьников на каникулы, ограничили работу секций, кружков, у нас получается в целом две недели. Надеюсь, что этих двух недель будет достаточно, чтобы не продлевать нерабочие дни", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли продлены нерабочие дни в Псковской области.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 603, 50 177 человек выздоровели, 919 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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