Псковские власти не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

"У нас не самая развитая экономика, для того чтобы быть конкурентными по сравнению с другими регионами, нужно работать. Нужно, чтобы все сферы экономики работали полноценно, поэтому мы очень аккуратно относимся к этим ограничениям. И сегодня делаем все необходимое, чтобы 8 [ноября] выйти в полноценный рабочий режим. Но будем ориентироваться на то, как будет проходить интенсивность заболевания. Был принят целый ряд ограничений: мы отпустили школьников на каникулы, ограничили работу секций, кружков, у нас получается в целом две недели. Надеюсь, что этих двух недель будет достаточно, чтобы не продлевать нерабочие дни", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос ведущей о том, будут ли продлены нерабочие дни в Псковской области.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 603, 50 177 человек выздоровели, 919 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.