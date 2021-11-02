В Москве зафиксировали снижение концентрации загрязняющих веществ

МОСКВА, 2 ноября./ТАСС/. Московские специалисты зафиксировали снижение концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.

"На территории города в период с вечерних часов 01.11.2021 по утренние часы 02.11.2021 отмечались метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере (приземная инверсия, слабый ветер). На отдельных территориях столицы автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали рост концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. На данный момент наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по прогнозу метеорологов, в течение дня и последующей ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.