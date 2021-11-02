Эпидпорог по ОРВИ среди взрослых в Воронежской области превышен почти на 190%

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Санитарные врачи в Воронежской области выявили на прошлой неделе более 15,4 тыс. заразившихся острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них свыше 9,9 тыс. взрослых. Среди взрослого населения уровень эпидпорога превышен на 189,1%, сообщила во вторник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"В Воронежской области, по данным оперативного мониторинга за заболеваемостью ОРВИ, за 43 неделю <...> обратились за медицинской помощью в области 15 483 больных, в том числе детей до 14 лет - 5 544, что на 14% ниже уровня прошлой недели и на 59,8% выше уровня эпидемического порога по совокупному населению. <...> Превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано среди взрослого населения на 189,1%", - говорится в сообщении пресс-службы.

На предыдущей неделе в регионе эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения был превышен на 202%.

Как уточняется в сообщении, в регионе распространены, в основном, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие. "В области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 2 ноября 2021 года прививками охватили более 15% населения области, осложнений после иммунизации у привитых не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 2020 году в регионе прививку против гриппа сделали 58,3% жителей, или 1 млн 354 тыс. человек, в 2021 году планируют привить вакциной против гриппа не менее 60%, или 1,383 млн человек.