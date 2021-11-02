Мэрия Омска выпустила на маршруты в нерабочие дни дополнительные автобусы

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Мэрия Омска, которая перевела на период нерабочей недели пассажирский транспорт на режим выходного дня, приняла решение после жалоб жителей города выпустить на маршруты дополнительные автобусы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Накануне жители Омска стали жаловаться в соцсетях на давку и невозможность уехать на городском транспорте. Они отмечали, что большая часть населения продолжает работать, а столпотворение в транспорте способствует распространению коронавируса.

"Учитывая большой пассажиропоток в Омске в часы пик, в департаменте транспорта городской администрации было принято решение о сверхплановом выпуске автобусов на самые востребованные маршруты. Так, уже 2 ноября в линию оперативно вышли 37 дополнительных единиц подвижного состава городского пассажирского транспорта. 3 ноября на 16 маршрутах будет уменьшен интервал движения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее мэрия сообщила, что сокращение выпуска подвижного состава на маршруты связана с объявлением в стране дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Предполагалось, что это повлечет снижение пассажиропотока.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки было выявлено 534 случая инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 97 663 человека. Из них 76 419 пациентов выздоровели, умерли 2 473. В омском Минздраве сообщили, что в прививочной кампании приняли участие 716 458 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 560 905. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.