В Москве выделили 59,5 млн рублей на создание цифровой платформы для обучения таксистов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Цифровую платформу для обучения водителей такси создадут в Москве. На эти цели выделили 59,5 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы выделило 59,5 млн рублей на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Разрабатываемая с участием экспертов ведущих профильных вузов платформа будет включать четыре информационно-образовательных блока", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на платформе будет организован спецблок по обучению транспортному законодательству и особенностям дорожного движения, включающий требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в городе Москве и в РФ в целом, порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроля технического состояния транспортных средств, порядок заполнения путевых листов, режим труда и отдыха водителя легкового такси, правила поведения в случае ДТП, основы оказания первой медицинской помощи и др.

Кроме того, платформа предусматривает блок "Пассажирский сервис", включающий правила работы с агрегаторами, правила взаимодействия водителя с пассажирами, порядок и принципы оказания различных видов услуг, в том числе на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, порядок организации перевозок детей, инвалидов, собак-поводырей и других животных, крупногабаритного и тяжеловесного багажа легковыми такси. Блок "Москвоведение" включает базовые знания по истории и топонимике Москвы (ключевые события истории города, планировка столицы, основные районы и достопримечательности).

Блок по русскому языку предусматривает разные уровни сложности для водителей, у которых русский язык родной, и тех, для кого русский язык является иностранным. Курс охватывает не только классические темы (грамматика, лексика, нормы произношения и постановки ударения), но и особенности профессиональной коммуникации водителя такси (речевой этикет, поведение в типичных и экстренных, конфликтных ситуациях).

"Один из ожидаемых эффектов курса - сделать работу водителей такси более комфортной через иное восприятие столицы: городская среда станет для них более понятной, а улицы и культурные объекты - знакомыми и интересными. <...> Разделы цифровой платформы будут содержать учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы. Платформа будет интегрирована с комплексной информационной системой "Аналитика работы такси" (КИС АРТ) с учетом требований законодательства о персональных данных", - заключили в пресс-службе.