Участники акции "Сохраним лес" высадили 60 млн деревьев в регионах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Мероприятия всероссийской акции "Сохраним лес", которая стартовала в августе и завершится 30 ноября, состоялись уже в 84 регионах страны. Участники акции высадили 60 млн деревьев, сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете акции.

"Участники акции высадили уже 60 млн деревьев по всей стране. Это на 20 млн больше, чем за всю акцию в прошлом году. В последний месяц всероссийской лесовосстановительной кампании к "Сохраним лес" активно присоединяются регионы юга России. Всего в акции поучаствовали уже 84 региона", - сказали в оргкомитете.

Наибольшее число деревьев высадили в 2021 году в Белгородской области, в числе лидеров также Ленинградская и Тюменская области. В Архангельской области более 1,5 млн деревьев высадили за время осенней кампании. В Волгоградской области засеяли уже 19 га земель лесного фонда.

Акция охватила и онлайн-пространство: в приложении "Сохраним лес" в социальной сети "ВКонтакте" продолжается экочеллендж. Его участники зарабатывают баллы для своих регионов, сейчас лидерство удерживает Калужская область с 5,2 тыс. баллов. Результаты подведут 1 декабря, регион-победитель получит возможность провести масштабный экофестиваль в 2022 году.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, за два года акции высадили более 82 млн деревьев. В этом году цель участников "Сохраним лес" - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция является мероприятием национального проекта "Экология". Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".