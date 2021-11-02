На возведение и ремонт медучреждений района Ставрополья направят 420 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 400 млн рублей направят за пять лет на строительство и капремонт медицинских учреждений в одном из районов Ставропольского края в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения региона. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Региональная программа модернизации здравоохранения рассчитана на 2021-2025 годы. "За пять лет реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края в Кировском округе планируется строительство семи медучреждений на 178 млн рублей, капремонт восьми медучреждений на сумму более 242 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено оснащение учреждений современным оборудованием в количестве 27 единиц на общую сумму 32 млн рублей. Выделен также 31 млн рублей на приобретение 28 автомобилей.

Так, в Кировском округе региона уже завершены работы по капитальному ремонту четырех медицинских учреждений. Это участковые больницы в станицах Марьинской и Советской, врачебная амбулатория в селе Горнозаводском и ФАП в поселке Фазанный. Эти лечебные учреждения, построенные более 50 лет назад, капитально не ремонтировались ни разу. Их санитарно-техническое состояние поддерживалось благодаря текущему ремонту.

"Проведение капитального ремонта было насущным и необходимым. И только в этом году, благодаря масштабной программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края, нам удалось привести в порядок эти медучреждения. Сейчас созданы комфортные условия для медицинских работников и жителей этих населенных пунктов, получающих стационарную и амбулаторную медицинскую помощь", - приводит пресс-служба слова и. о. главного врача Кировской больницы Натальи Бочаровой.

За счет краевой программы в медучреждениях заменены коммуникации, двери и окна. А также перекрыты кровли и выполнена облицовка стен.