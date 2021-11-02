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Бречалов: решение о продлении нерабочих дней в Удмуртии зависит от темпов вакцинации

Глава региона заявил, что при снижении темпов не только продлят режим нерабочих дней, но и введут дополнительные ограничения

ТАСС, 2 ноября. Решение о продлении нерабочих дней в Удмуртии будет приниматься ближе к концу недели. Как сообщил во вторник глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в Instagram, в случае сохранения текущих темпов вакцинации новых ограничительных мер приниматься не будет.

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"Если темпы вакцинации останутся хорошими, то с 8 ноября мы смягчим ограничительные меры", - сказал Бречалов, добавив, что решение будет принято ближе к пятнице.

Глава региона уточнил, что если темпы вакцинации значительно снизятся, то не только будет продляться режим нерабочих дней, но и будут введены дополнительные ограничения. На данный момент в Удмуртии вакцинируется в сутки 10-12 тыс. человек, что примерно в два раза выше, чем в середине октября.

С 30 октября в регионе действует режим нерабочих дней, приостановили работу объекты розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Остальные магазины могут работать в режиме онлайн-торговли и доставки товаров. Приостановлено проведение массовых культурных, выставочных, просветительских мероприятий, а также работа организаций, занимающихся досуговыми, развлекательными, зрелищными, рекламными мероприятиями, детских игровых комнат, развлекательных центров, бань, саун.

По данным республиканского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились 64,9 тыс. человек, 52,8 тыс. выздоровели, порядка 2,8 тыс. человек умерли. Среди госпитализированных 7,7 тыс. человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1,5 тыс. человек - в состоянии средней степени тяжести, 506 - в тяжелом состоянии.

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РоссияУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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