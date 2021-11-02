Все рейсы, задержанные в Кирове из-за тумана в столичном регионе, вылетели

КИРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Несколько рейсов, задержанных 2 ноября в аэропорту Кирова из-за тумана в Московской области, вылетели из аэропорта Победилово, сообщил во вторник ТАСС начальник коммерческого отдела аэропорта Алексей Губин.

2 ноября из-за сильного тумана в Московской области задержали рейсы из Кирова в Москву, Калугу и Санкт-Петербург, а также рейс из Уфы.

"Все рейсы вылетели", - сказал Губин.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана задержали более 100 рейсов.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер, он возник в результате резкого охлаждения воздуха.