Нижегородские власти обеспечат горячим питанием пассажиров, ожидающих вылета в Москву

ТАСС, 2 ноября. Всех пассажиров, ожидающих рейса в Москву в нижегородском аэропорту, обеспечат горячим питанием. Средства выделят по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, передает пресс-служба регионального правительства.

"В связи с погодными условиями в Москве сложилась непростая ситуация. Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней", - рассказал Никитин.

Отмечается, что блюда и продукты поставят нижегородские компании.

Ранее сообщалось, что пассажиров, ожидающих вылета в Москву более восьми часов в дневное время и более шести часов ночью, разместят в гостиницах Нижнего Новгорода. Для них также организуют трансфер от аэропорта до гостиниц и обратно, заселение будет происходить по авиабилетам.

Из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших в столицу из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщали, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию. Для контроля за ситуацией власти сформировали оперативный штаб.