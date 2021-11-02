Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после тумана

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, отмен рейсов в связи с продолжительным туманом в столице на данный момент нет. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова в эфире телеканала "Россия-24".

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, воздушные суда принимаются, выпускаются без ограничений", - сказала она.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. По данным МЧС, в столице он продержится до конца вторника. По состоянию на 17:00, 73 самолета не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы.