{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после тумана

Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, отмен рейсов по метеоусловиям нет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, отмен рейсов в связи с продолжительным туманом в столице на данный момент нет. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь аэропорта Оксана Соколова в эфире телеканала "Россия-24".

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, воздушные суда принимаются, выпускаются без ограничений", - сказала она.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. По данным МЧС, в столице он продержится до конца вторника. По состоянию на 17:00, 73 самолета не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы.

Теги
Россия
Ростовские суды приняли сторону работодателей по вопросу об обязательной вакцинации
Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора призвал работодателей отстранять непривитых сотрудников
Читать полностью