Из аэропорта в Нижнем Новгороде вылетели 17 рейсов

ТАСС, 2 ноября. 17 бортов, приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве, вылетели в аэропорты назначения, еще 10 отправятся в ближайшие три-четыре часа, оставшиеся восемь - 3 ноября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Всего аэропорт Стригино принял 35 запасных рейсов. Всего отправлено 17 рейсов, 10 рейсов уйдет в течение трех-четырех часов. Восемь остальных рейсов будут отправлены завтра с утра", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, первый рейс во вторник прилетел в аэропорт Стригино в 02:00 мск, последний - в 18:34 мск. "У аэропорта всего шесть трапов, два трапа оставили по расписанию работать, добавили два на международный и внутренний рейсы", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в Стригино имеется 27 трапов.

Как отметили в ведомстве, всех людей высадили из самолетов, часть из них разъехалась своим ходом, часть - заселились в гостиницу, меньшая часть остается в аэропорту.

В пресс-службе также прокомментировали ситуацию с ухудшением самочувствия ребенка, который летел на одном из самолетов, приземлившихся в Нижнем Новгороде. "Ребенку вызывали медицину катастроф, врач осмотрел его, опасности для жизни и здоровья не обнаружено, оставили с родителями", - говорится в сообщении.

Из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасной аэродром более 30 воздушных судов, следовавших в столицу из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщали, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию. Для контроля за ситуацией власти сформировали оперативный штаб. В аэропорту, по данным властей, находятся 1,5 тыс. пассажиров.