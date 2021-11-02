Фадеев считает, что следует каждое дело о пытках в колониях доводить до суда

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что властям следует продолжать бороться с пытками в местах лишения свободы и каждое дело об издевательствах над заключенными доводить до суда. Об этом он заявил во вторник в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Надо продолжать с ними (пытками - прим. ТАСС) бороться, надо дело доводить до суда, надо каждый случай тщательно вести и доводить до суда", - сказал он.

В этой связи глава СПЧ подчеркнул, что государство борется с пытками заключенных. По его словам, каждый год наказывают около 800 сотрудников МВД, ФСИН за превышение должностных полномочий, "в том числе за пытки". "Не все садисты, нельзя считать, что во ФСИН работают какие-то негодяи, это не так. К сожалению, это явление (пытки - прим. ТАСС) никуда не делось", - добавил он.

При этом Фадеев заявил, что в России существуют регионы "чистые от пыток". "Игорь Каляпин - он член Совета, и его организация называется "Комитет против пыток". Он живет и работает в Нижнем Новгороде. Он гарантирует, что в нижегородских колониях нет пыток, он знает все колонии, он знает все СИЗО, он знает всех людей, которые там работают", - привел пример председатель Совета. "Есть области, про которые так нельзя сказать", - добавил он.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько аналогичных видео.