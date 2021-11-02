В аэропорту Махачкалы приземлился первый рейс из Нижнего Новгорода

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Икар" совершил первый рейс из Нижнего Новгорода в Махачкалу. Вылеты будут выполняться два раза в неделю, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Сегодня в аэропорту Махачкалы приземлился первый пассажирский самолет авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода. Теперь из Махачкалы в Нижний Новгород можно будет летать два раза в неделю: по вторникам и субботам", - сказала собеседница агентства.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, открыто международное авиасообщение - с Турцией и ОАЭ.