В Москве разработают дизайн-код для объектов транспорта, школ и детсадов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Перечень лучших дизайнерских решений для объектов школьного и дошкольного образования, а также транспортной инфраструктуры разработают в Москве. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на своей официальной странице в соцсети Instagram во вторник.

"Мы переходим к более глобальному этапу - сочинению дизайн-кода для объектов школьного и дошкольного образования, транспортной инфраструктуры. Замечу, что это не строгие рамки и возвращение к типовому строительству - а перечни лучших решений, которые можно собирать, как "Лего", в каждом индивидуальном случае, но на основании опыта и исследований в качестве планировки, материалов и решений по цвету", - написал Кузнецов.

Он отметил, что первым шагом по улучшению облика столичных улиц стала борьба с рекламными перетяжками, затем началась работа с информационными конструкциями, рекламой, летними кафе. "Это планомерная работа с вещами, которые засоряли город и мешали его узнаваемости, возвращение к тому интересному и ценному, что Москва собой по-настоящему представляет", - добавил главный архитектор.

Также Кузнецов напомнил, что павильоны станций столичного метро были "всегда спонтанным дополнением, которое не являлось ни частью ансамбля, ни само по себе интересным архитектурным сооружением".

"Помните ли вы площади у метро Пушкинская или Чистые пруды, Новослободская или южный вестибюль Ленинского проспекта лет 10 назад? Кажется, что всегда было просторно, чисто, безопасно в вечернее время, но на самом деле еще не так давно в центре практически не было станций метро, не окруженных со всех сторон палатками, павильонами и даже крупными торговыми центрами, предлагающими товары и услуги, - самостроем, угрожающим жизни и здоровью покупателей и продавцов, ведь речь идет об объектах, построенных в местах прохождения газопроводов, теплосетей, электросетей и других коммуникаций. Посмотрев историю возникновения этих объектов, очевидно, что ни один из них не был заложен в проекты улиц и площадей, где они возникали", - заключил главный архитектор.

Ранее руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил ТАСС, что в столице разработали новый стандарт строительства образовательных учреждений. В документ вошли решения по благоустройству территорий, рекомендации по отделочным материалам и инженерному оборудованию, направленные, прежде всего, на энергоэффективность и оптимизацию затрат на содержание и эксплуатацию зданий образовательных организаций. Особое внимание уделено типовым решениям интерьеров, отвечающим принципам функциональности, комфорта, технологичности и безопасности школьного пространства. Первым реализованным по новому стандарту проектом стала школа-гигант в Левобережном районе.