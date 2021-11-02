Фигуранту дела Сафронова политологу Воронину потребовалась помощь психолога в СИЗО

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Политолог Демури Воронин, который обвиняется в госизмене и проходит по одному из эпизодов дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, понадобилась помощь психолога в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитник Александр Хуруджи, который посетил Воронина в СИЗО "Лефортово".

"Воронин заявил, что ему необходима помощь психолога в следственном изоляторе. Однако проблема в том, что в СИЗО "Лефортово" вообще нет такой услуги, ее даже за деньги не предоставляют, поэтому психолог прийти к нему не сможет", - сказал Хуруджи.

Воронин имеет гражданства России и Германии. Согласно данным из открытых источников, он является бизнесменом, состоящим в германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал о появлении нового эпизода в деле Сафронова. Так, по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248. По словам Павлова, Демури, "по некоторым данным, после задержания дал выгодные следствию признательные показания".

Бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Задание, заключавшееся в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке, он выполнил в 2017 году. В материалах следствия указано, что он работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Вину он не признает.